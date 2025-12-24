Haberler

Otomobilin refüjdeki ağaç ve direğe çarptığı kaza kamerada

Diyarbakır Kayapınar'da, şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, refüjdeki ağaç ve direğe çarparak kaza yaptı. İki kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, dönmek için şerit değiştiren araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, refüjdeki ağaç ile direğe çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. 34 RP 7297 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, dönmek için şerit değiştiren otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolün kaybolduğu otomobil, refüjdeki ağaç ve direğe çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
