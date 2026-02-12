Haberler

Diyarbakır'da kaybolan zihinsel engelli için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'tan beri kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş için AFAD, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'ta bu yana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), ekipler tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat günü Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı. Ancak bir daha Ertaş'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi kendi imkanlarıyla Salih Ertaş'a ulaşamayınca dün akşam saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KUBAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kırsal alanda geniş çaplı tarama yaparken, bölgedeki dere yatakları ve ormanlar da tek tek aranıyor.

