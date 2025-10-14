Haberler

Diyarbakır'da Kayıp Kadının Cinayeti Aydınlatıldı

Diyarbakır'da Kayıp Kadının Cinayeti Aydınlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çermik ilçesinde 2015 yılında kaybolan ve kimsesizler mezarlığına gömülen Gülizar Bingöl'ün dosyası yeniden açıldı. Yapılan yüzlendirme çalışmaları sonucunda cinayetle ilgili akrabası tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 2015 yılında mağarada cansız bedeni bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının dosyası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden açıldı. Yeniden yüzlendirme çalışması ile kadının kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl (27) olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan ve DNA'sı, mağaradan alınan DNA ile eşleşen akrabası Mehmet Biroğlu (32) tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in, kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 2015'te Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkisinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı. Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla cesedin, 10 yıldır kayıp olan Gülizar Bingöl'e ait olduğu belirlendi.

HTS KAYITLARINDAN TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİNİN DNA'SI, MAĞARADAKİ DNA İLE EŞLEŞTİ

HTS analizlerinde Bingöl'ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleriyle Biroğlu'dan alınan örnekler eşleşti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da aydınlatılan cinayet olayını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Mağarada bulunan ceset 10 yıldır aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl'e ait çıktı

10 yıllık sır çözüldü! Mağarada cesedi bulunan kadın bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.