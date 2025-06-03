Diyarbakır'da Kaybolan Yusuf Bilgin'in Cansız Bedeni Bulundu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan Yusuf Bilgin'in cansız bedeni, kaybolduğu yerden 25 kilometre uzakta bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, dün sabah saatlerinde, Silvan ilçesi kırsal Güzderesi Mahallesi yakınında meydana geldi. Yusuf Bilgin, DSİ'ye ait sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Diyarbakır ve Batman'dan AFAD, ANDA, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Suyun debisi düşürülürken, aramalar gece boyu devam etti.
25 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Genişletilen arama çalışmalarında ANDA ekipleri, kaybolduğu yerin yaklaşık 25 kilometre uzaklığındaki kırsal Düzalan Mahallesi yakınlarında Bilgin'in cansız bedenini buldu. Bilgin'in cenazesi, sudan çıkarılıp otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.