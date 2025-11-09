Diyarbakır'da kaybolan polis memuru için arama çalışmaları başlatıldı
Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail T. için arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri hastane çevresi ve Dicle Nehri'nde arama yapıyor.
DİYARBAKIR'da, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail T. için, hastane çevresi ve Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.
Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca, AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
Haber-Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel