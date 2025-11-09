Diyarbakır'da Kaybolan Polis Memuru İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca, AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel