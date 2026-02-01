Haberler

Kayıp kadını arama çalışmaları 11'inci gününde
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Nimet Kılıç için arama çalışmaları 11'inci gününde aralıksız sürüyor. 327 personel, dron ve köpeklerle yapılan aramalarda Kılıç'ın güvenlik kamerasındaki son görüntülerine ulaşıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Nimet Kılıç, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

11'inci günde 327 personel, 11 dron, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile zorlu arazi koşullarında Nimet Kılıç'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

