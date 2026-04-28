Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, çocukları Yazgül Kaya'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kız çocuğunun bulunması için su kanalında ve arazide arama çalışması yürütüldü.

Ekipler, arama çalışmasını dron desteğiyle sürdürdü.

Arama çalışmasına katılan çocuğun amcası Mehmet Kaya ve diğer vatandaşlar, çocuğu evlerinin arka kısımda bulunan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tarlada uyurken buldu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Yazgül Kaya, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun amcası Ömer Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yazgül Kaya'nın öğleden önce kaybolduğunu belirterek, "Annesi ev işi yaptığı sırada çocuğun kaybolduğunu fark etmiş. Annesi çocuğu aramış bulamayınca eşine haber vermiş. Bunun üzerine biz de yetkililere haber verdik." diye konuştu.

Amca Mehmet Kaya da yeğenini tarlada bulduklarını bildirerek, "Bulduğumuz sırada uyuyordu." dedi.