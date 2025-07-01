Diyarbakır'da Kardeş Cinayeti: Velat Ak Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı kardeşi Mahmut Ak'ı tabancayla vurarak öldüren Velat Ak, mahkemece tutuklandı. Olay, 29 Haziran'da meydana geldi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı kardeşi Mahmut Ak'ı (25) tabancayla vurup öldüren Velat Ak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Haziran'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. Velat Ak ile kardeşi Mahmut Ak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Velat Ak, kardeşi Mahmut'a tabancayla ateş ederek, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Mahmut Ak'ın vücuduna isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Velat Ak ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Mahmut Ak'ın cenazesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Velat Ak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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