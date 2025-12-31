Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı

Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, birçok aracın yolda kalmasına sebep oldu. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların açık kalması için temizlik çalışmalarına başladı. Meteoroloji, bölge genelinde aralıklı kar yağışları ve buzlanma uyarısında bulundu.

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri, kent merkezi ve kırsalda, yolların açık kalması için çalışma yürüttü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte bazı noktalarda kar birikmesi nedeniyle sürücüler yavaş ilerlerken, araçların zaman zaman güçlükle seyrettiği görüldü. Yolda kalan bazı araçlar çevredekilerin yardımıyla itilerek güvenli alana çekildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent merkezinde ve kırsal mahallelerde, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edileceği, yağışların yer yer kuvvetli kar yağışlı şekilde geçeceğinin tahmin edildiği, ayrıca buzlanma ve don olaylarının beklendiği belirtildi.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
