Haberler

Diyarbakır'da kar yağışı

Diyarbakır'da kar yağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollar birçok kazaya sebep oldu. Sürücülerin zor anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Kulp ilçesinde bir kamyonet sürücüsü, kayan minibüse son anda manevra yaparak kazayı önledi.

SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA

Diyarbakır'da kar yağışı etkisini sürdürürken, kayganlaşan yollar nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Sürücülerin yaşadığı zor anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Kulp ilçesinde ise yokuş aşağı kayan minibüsün üzerine doğru geldiğini gören kamyonet sürücüsü, son anda manevra yaparak kazayı önledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksim'de yılbaşı hazırlıkları! Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı

Yılbaşı alarmı! Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Taksim'de yılbaşı hazırlıkları! Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı

Yılbaşı alarmı! Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...