Diyarbakır'da kar yağışı
Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollar birçok kazaya sebep oldu. Sürücülerin zor anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Kulp ilçesinde bir kamyonet sürücüsü, kayan minibüse son anda manevra yaparak kazayı önledi.
SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI KAMERADA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel