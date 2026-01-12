Haberler

Diyarbakır'da rahatsızlanan çocuk UMKE yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Hani ilçesindeki kış şartları nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede, ateşi yükselen 2 yaşındaki çocuğa UMKE ekipleri tarafından acil yardım yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kırsal Çukur Mahallesi'nde 2 yaşındaki çocuğun ateşinin yükselmesi üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

Görevlendirilen ambulansın yolu kardan kapalı olan mahalleye ulaşamaması üzerine bölgeye UMKE yönlendirildi.

Mahalleye ulaşan UMKE, ilk müdahalenin ardından hastayı ambulansa ulaştırdı.

Çocuk, ambulansla Hani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
