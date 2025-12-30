Haberler

Diyarbakır'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yarın tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilik, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını açıkladı.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilde dün etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanan buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın da il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bu kapsamda idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
