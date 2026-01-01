Diyarbakır'da kar esareti

OTOMOBİL VE AMBULANS KURTARILDI, ÇOCUKLAR POLİSLERLE KAR TOPU OYNADI

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Yenişehir ilçesinde yolda mahsur kalan bir minibüs, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hazro ilçesinde ise rahatsızlanan bir hastayı alan ambulans, kara saplandı. Belediye ekipleri, yolda temizlik çalışması yaparak ambulansı kurtardı.

Bismil ilçesinde ise polis memurları, çocuklarla kar topu oynadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ

Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi Adli Tıp Kurumu önünde polis ekiplerinin zırhlı aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,