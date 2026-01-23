Haberler

ATV'ye bağladığı leğenle kaydı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili kar yağışının ardından bir kişi, ATV'ye bağladığı leğenle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Bu sırada bir otomobilin kayarak başka bir araca çarpması sonucunda kazalar da meydana geldi.

DİYARBAKIR'da etkili olan kar yağışının ardından bir kişi, caddede ATV'ye bağladığı leğenle kaydı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kar yağışının ardından buzlanan yolda bir kişi, ATV'ye bağladığı leğenle kaydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir otomobil ise kayarak, önündeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, araçlarda hasar oluştu.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
