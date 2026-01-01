Haberler

Kar Yağışı Diyarbakır'da Etkili Oldu: Otomobil ve Ambulans Kurtarıldı, Çocuklar Polislerle Kar Topu Oynadı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro ilçelerinde etkili olan kar yağışı, minibüs ve ambulansların yolda mahsur kalmasına sebep oldu. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan araçların yanı sıra polis memurları, çocuklarla kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

OTOMOBİL VE AMBULANS KURTARILDI, ÇOCUKLAR POLİSLERLE KAR TOPU OYNADI

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Yenişehir ilçesinde yolda mahsur kalan bir minibüs, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hazro ilçesinde ise rahatsızlanan bir hastayı alan ambulans, kara saplandı. Belediye ekipleri, yolda temizlik çalışması yaparak ambulansı kurtardı.

Bismil ilçesinde ise polis memurları, çocuklarla kar topu oynadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ

Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi Adli Tıp Kurumu önünde polis ekiplerinin zırhlı aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
