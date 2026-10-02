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Diyarbakır'da kaputta mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobilin kaputunda mahsur kalan 3 yavru kedi, sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan yavru kediler daha sonra barınağa teslim edildi.

DİYARBAKIR'da otomobilin kaputunda mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Otomobilin kaput kısmında 3 yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, otomobilin kaputunu açarak çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle 3 yavru kedi, mahsur kaldıkları yerden çıkarılarak kurtarıldı. Yavru kediler daha sonra barınağa teslim edildi.

Haber ve Görüntü: Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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