Diyarbakır'da eczaneye silahlı saldırı kamerada

Güncelleme:
Kayapınar ilçesindeki bir kapalı eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmaması en büyük teselli oldu. Eczacılar Odası, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki bir kapalı eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir kapalı eczanede meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece saatlerinde eczanenin önüne gelerek tabancalarla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıyı gerçekleştirenler daha sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde hasar meydana geldi. Polis, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır Eczacılar Odası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan eczanenin, gece saat 01.00 sıralarında kapalı olduğu bir zamanda silahlı saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış olması en büyük tesellimiz olmakla birlikte, eczanede maddi hasar meydana gelmiştir. Eczacılarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, mesleğimizi güvenli bir ortamda icra etme hakkımıza yöneltilmiş açık bir tehdittir. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap vermesini, eczanelerimizde şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı ve kalıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz" denildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

