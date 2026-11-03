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Diyarbakır'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da kamyonla hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı kavşağı mevkisinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi, Diyarbakır- Mardin kara yolu, Oğlaklı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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