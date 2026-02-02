Haberler

Diyarbakır'da kontrolden çıkan kamyonet, bariyerlere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bismil ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir kamyonet bariyerlere çarparak hurdaya döndü. 1'i ağır 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin, bariyerlere çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolu kırsal Göksu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat Ç. (45) ile adı öğrenilemeyen 1 kişi, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat Ç.'nin hayati tehlikesini olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
