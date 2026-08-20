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Diyarbakır'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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DİYARBAKIR’da kamyonetle çarpışan motosikletteki M.C. (27) öldü, S.K. ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da kamyonetle çarpışan motosikletteki M.C. (27) öldü, S.K. ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Ergani karayolu kırsal Ahmetli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 BDA 693 plakalı kamyonet ile S.K.'nın kullandığı 23 AGK 381 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücü ile araçta bulunan M.C. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde M.C.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü S.K., Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi de otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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