Diyarbakır'da Kamyon Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, saman yüklü araca arkadan çarpan bir kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, sıkışan sürücü hayatını kaybederken, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
N.K. idaresindeki 06 CGH 074 plakalı kamyon, Silvan-Diyarbakır kara yolunun kırsal Kasımlı Mahallesi Yukarı Kaya Kümeevleri mevkisinde aynı yönde ilerleyen M.S'nin kullandığı saman yüklü 44 LV 386 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan N.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel