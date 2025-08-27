Diyarbakır'da Kamyon Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Kamyon Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, saman yüklü araca arkadan çarpan bir kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, sıkışan sürücü hayatını kaybederken, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde saman yüklü araca arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

N.K. idaresindeki 06 CGH 074 plakalı kamyon, Silvan-Diyarbakır kara yolunun kırsal Kasımlı Mahallesi Yukarı Kaya Kümeevleri mevkisinde aynı yönde ilerleyen M.S'nin kullandığı saman yüklü 44 LV 386 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan N.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç

16 salise için 1 yıl çalıştı, işte sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.