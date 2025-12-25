Haberler

Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama; 2'si ağır, 6 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan bir tesisin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralı, ambulans helikopterle hastanelere sevk edildi.

AĞIR YARALI 2 KİŞİ, AMBULANS HELİKOPTERLE DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan tesisin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden durumu ağır olan Şervan D. (16) ile Taner E. (25) için, kent merkezindeki hastanelere sevki için ambulans helikopter talep edildi. Yaralılar, Çermik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir halı sahaya inen ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

KAZAN, PATLAYARAK 2 METRE MESAFEDEKİ DUVARI YIKMIŞ

Olay yerinde incelemelerde bulunan CHP Çermik İlçe Başkanı Kara Mehmet Karamehmetoğlu, tesisteki kalorifer kazanının yaklaşık 2 metre sıçrayıp duvarı yıktığını belirterek, "Kazan patlayarak 2 metre ötedeki duvara çarpıp, duvarı da yıkmış. İmalathane olay sonrası yerle bir oldu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
