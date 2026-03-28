Diyarbakır'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Kayapınar ilçesi Mastfroşt Caddesi'nde kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda, 1 kişi yaralandı, kafenin camları kırıldı.
Yaralı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Murat Başal