Eğil'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kafenin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu teras kat kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iş yerinin teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi'nde bir kafenin ahşaptan yapılan teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, teras kat kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hamdullah Zengin - Güncel
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

