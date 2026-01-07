Eğil'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iş yerinin teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi'nde bir kafenin ahşaptan yapılan teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, teras kat kullanılamaz hale geldi.