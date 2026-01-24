Haberler

Diyarbakır'da kafede çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayda müşteriler kısa sürede tahliye edildi, ancak kafe kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müşteriler, kısa sürede tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kafe kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
