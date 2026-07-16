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Diyarbakır'da kafedeki silahlı saldırıda bir kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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Diyarbakır'da bir kafede 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşını yaralayan sanık Bülent A.'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15-24 yıl hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede silahla 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanığın, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Bülent A, maktul Mervenur Yararlık'ın ailesi, sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada sanık Bülent A, savunmasında, önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, tahliyesine yönelik karar verilmesini talep etti.

Maktulün annesi Sevim Yararlık da sanık ile kızı arasında ilişki olup olmadığını bilmediğini anlatarak, olayın kazayla gerçekleştiğinin kendilerine söylendiğini ama olayın kasıtlı olduğunu düşündüğü için şikayette bulunduğunu ifade etti.

Baba Osman Yararlık ise daha önce aile büyüklerinin olayın kaza sonucu gerçekleştiğini söyledikleri için sanıktan şikayetçi olmadıklarını anlatarak, sanığın bilerek ve isteyerek kızını öldürdüğünün anlaşılması üzerine şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, 8 Mart 2025'te Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanık Bülent A. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
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