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Diyarbakır'da Kadınlara Ücretsiz Meme Kanseri Taraması

Diyarbakır'da Kadınlara Ücretsiz Meme Kanseri Taraması
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Diyarbakır'da kadınlara yönelik meme kanseri taramaları ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Sağlık Müdürlüğü, erken teşhisin önemine vurgu yaparak, 40-69 yaş arası kadınların düzenli mamografi çektirmesini öneriyor. Geçen yıl 12 bin 820 kadına ulaşılarak mamografi çekimi yapıldı, 47 kadına erken dönem kanser tanısı konuldu.

Diyarbakır'da kadınlara meme kanseri taraması kapsamında ücretsiz mamografi çekimi yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, erken evrede tespiti mümkün olan meme kanseriyle mücadelede toplumun bilgilendirilmesinin önemli olduğu belirtildi.

Ülkede her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığı, olguların büyük bir bölümünün geç evrelerde teşhis edildiği ifare edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadınlarda ölümlere yol açan kanser türleri arasında ilk sırada yer alan meme kanserinden korunmada erken teşhis hayati bir önem taşımaktadır. Mamografi, meme kanserinde en iyi görüntüleme yöntemidir. Mamografi, varlığından şüphe edilen fakat küçüklüğü nedeniyle elle hissedilemeyen kitlelerin tespit edilmesine olanak sağlar. 40-69 yaş arası her kadının 2 yılda bir mamografi çektirmesi gerekmektedir. Kentte, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Bismil ilçelerinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Gezici Kanser Tarama aracıyla meme kanseri taramaları hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde, Ergani Devlet Hastanesinde ve Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde meme kanseri tarama programı kapsamında ücretsiz mamografi çekimi yapılmaktadır. Geçen sene hizmete başlayan Gezici Kanser Tarama Aracıyla, Eğil, Kulp, Lice, Hani, Hazro, Çüngüş, Çermik, konteyner kent, Çınar, Yenişehir ve Dicle ilçelerinde 5 bin 112 kişiye mamografi çekimi yapıldı. Bu yıllın ilk 9 ayında 12 bin 820 kadına ulaşılarak ücretsiz mamografi çekimi yapılan kentte, 832 kadında şüpheli kitle tespit edildi. Yapılan ileri tetkikler sonucu 47 kadına erken dönem kanser tanısı konularak tedavilerine başlandı."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

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