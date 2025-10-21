Diyarbakır'da Kadınlar Kahve Yapımı Eğitimi Alıyor

Diyarbakır'da kahve yapımı ve sunumunda uzmanlaşmak isteyen kadınlar eğitim alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, hem istihdam hem de kalifiye iş gücünü sağlamak için onlarca kursu hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'da Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde de bu ilk kez açılan "Kahve yapımı ve sunumu" kursuna şimdiye kadar çoğunluğu ev kadını 70 kadın katıldı.

Türk kahvesi başta olmak üzere sıcak ve soğuk kahvelerin yapımı, sunumu ve tadımına ilişkin her detayın gösterildiği kursta ayrıca kahve ile ikram edilecek yiyecek ve içeceklerin de hazırlama eğitimi veriliyor.

Barista (kahve hazırlama ve sunma konusunda uzmanlaşmış kişi) olmak isteyen kursiyerler, eğitim ile kahve yapımı ve sunumu konusunda uzmanlaşıyor.

"Baristalık mesleğine, kahve yapım ve sunum kursuna çok fazla talep var"

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kahve yapımı usta öğreticisi Tahir Yılmaz, AA muhabirine, kursta katılımcılara Türk kahvesi başta olmak üzere dünya genelindeki tüm kahvelerin özelliklerini ve yapım tekniklerini, sunum ve tadım aşamalarını uygulamalı olarak gösterdiklerini söyledi.

Kahvenin dünya üzerinde her geçen gün daha da önem kazandığını dile getiren Yılmaz, "Amerika'da bir günde 400 milyon fincan kahve satışı gerçekleşiyor. Türkiye'de ve Diyarbakır'da da bu sayı gittikçe artıyor. Bugün her yerde kahve satışı yapan dükkanlar bulunuyor. Bundan dolayı da baristalık mesleğine, kahve yapım ve sunum kursuna çok fazla talep var." diye konuştu.

Kurslarda her yaştan öğrenciyle karşılaşabildiklerini anlatan Yılmaz, gelenlerin içerisinde bu mesleği öğrenmek ve ileride bu mesleğe girmek isteyenlerin de hobi edinmek ve zamanını daha kaliteli geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Artık evlerimizde sadece Türk kahvesi yapılmıyor. Gelen misafirlere dünyadaki diğer kahveler de ikram ediliyor. Bu da insanları farklı kahve çeşitlerine yönlendiriyor. Kurslarımıza gelen öğrencilerimizin çoğu farklı kahvelerin öğreti ve tekniklerini öğrenmek istiyor. Öğrencilerimizin çoğu da kadını. Amacımız doğru tekniklerle lezzetli kahveler yapmayı öğretmek. Evimizdeki imkanlarla kahve yapmayı öğretiyoruz. Eğitim alan kursiyerler evlerinde doğru tekniklerle kahve yapıyor. Birçoğu da buradan sonra bir işe ve istihdama ulaşıyor."

"Kaliteli kahvenin püf noktalarını öğreniyoruz"

Kursiyerlerden 22 yıllık evli iki çocuk annesi Ayşe Salihoğlu da kahvenin tekniklerini öğrenmek için kursa katıldığını dile getirdi.

Kurs sayesinde birçok şey öğrendiğini anlatan Salihoğlu, bir yıldır kahve öğrenmek için araştırma yaptığını, kursu sosyal medyadan gördüğünü belirtti.

Salihoğlu, "Evde yapılan kahveler basit oluyor ama insanlar çeşit çeşit kahveler, lezzetler istiyor. Ben de kendimi geliştirmek istiyordum. Onun için de kursa katıldım. Kursta sadece kahve yapmayı değil aynı zamanda kaliteli kahvenin püf noktalarını öğreniyoruz. Kahve üzerine küçük bir kafe açmak ve kahvenin yanında ikramlıklar hazırlamak istiyorum. " ifadelerini kullandı.

Kursiyer Sevdet Ayhan ise barista olmak ve kahveyi profesyonel bir şekilde yaparak insanlara tattırmak istediğini anlattı.

Kursta aldığı eğitim sayesinde şimdi daha lezzetli kahveler yaptığını kaydeden Ayhan, kahvelerinin özellikle sunum açısından daha güzel olduğunu bildirdi.

Sadece Türk kahvesini değil diğer kahveleri de öğrenmek için kursa geldiğini ifade eden Göknur Altunhan, "Özellikle ev kadınları için çok yararlı bir kurs. Bu alanda kendilerini geliştirirlerse barista olarak çalışabilir hatta kendi işletmelerini açarak bu mesleği yapabilirler." dedi.