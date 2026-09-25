Diyarbakır'da kadın muhtar, itfaiye ekiplerine sözde ihbarla pasta sürprizi yaptı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde İtfaiye Haftası'nı kutlamak için sözde yangın ihbarında bulunan kadın muhtar, olay yerine giden ekiplere pasta ikram etti.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, İtfaiye Haftası kapsamında ekiplere sürpriz yapmak için yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine gittiklerinde pasta, çiçek ve alkışlarla karşılanan ekipler, şaşkınlık yaşadı.

Daha sonra Muradiye Mahallesi Muhtarlığına davet edilen ekipler, burada kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Muhtar Dilek Demir, pasta ikram ettiği ekiplerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Demir, itfaiyecilerin zorlu şartlarda görev yaptıklarını belirterek, itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA