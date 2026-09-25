Haberler

Diyarbakır'da kadın muhtar, itfaiye ekiplerine sözde ihbarla pasta sürprizi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kadın muhtar, İtfaiye Haftası için sözde yangın ihbarında bulundu; ekipler olay yerinde pasta ve çiçekle karşılandı. Muhtarlığa davet edilen ekipler pasta kesti; kadın muhtar, itfaiyecilerin zorlu şartlarda görev yaptığını belirterek teşekkür etti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde İtfaiye Haftası'nı kutlamak için sözde yangın ihbarında bulunan kadın muhtar, olay yerine giden ekiplere pasta ikram etti.

Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, İtfaiye Haftası kapsamında ekiplere sürpriz yapmak için yangın ihbarında bulundu.

Olay yerine gittiklerinde pasta, çiçek ve alkışlarla karşılanan ekipler, şaşkınlık yaşadı.

Daha sonra Muradiye Mahallesi Muhtarlığına davet edilen ekipler, burada kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Muhtar Dilek Demir, pasta ikram ettiği ekiplerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Demir, itfaiyecilerin zorlu şartlarda görev yaptıklarını belirterek, itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
Samsun Havza'da 25 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Arkadaşları konteynere girdiğinde acı manzarayla karşılaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Ne yaptın Vedat? UEFA'nın kararı bekleniyor
Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayırarak çöpe atmıştı! Mahkemede hakimden bunu istedi

Eşini 15 parçaya bölüp çöpe atmıştı! Hakimden isteği pes dedirtti
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi

Büyük hayal kırıklığı! BM'de Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
Adana'da trafikteki 'makas' kavgası kanlı bitti! Motosikletliyi vuran sürücü: Bir anlık öfkeyle ateş ettim

Önünü kesen motosikletliyi vurdu! Yakalanınca tek cümle kurdu
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Bakan Gürlek paylaştı! İşte fon soruşturmasında son durum
Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı

Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor

Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor