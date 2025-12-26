Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş dairede dün çöp poşetinin içerisinde 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cesedinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve bina görevlisi olduğu öğrenilen S.K'ye (27) kaçtığı süreçte yardım ettiği iddiasıyla dayısı M.T. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince S.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, M.T. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Eşinin, önceki gün Sümeyye Durgun ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilmişti.