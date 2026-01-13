Haberler

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda farklı kaçak malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" kapsamında Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 6 tabanca, 203 fişek, 9 şarjör, 5 bin 400 doldurulmuş makaron, 4 bin 276 paket kaçak sigara, 700 kilogram bakır kablo, 200 liralık 42 banknot, 36 tarihi sikke, 31 yüzük, 14 elektronik sigara, 21 elektronik eşya, 100 avroluk 7 banknot, 3 çeyrek altın, 3 bilezik, 24 ayar 1 gram altın ve 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Yakalanan 56 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
