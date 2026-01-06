Haberler

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapan 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda silah, tarihi eser ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 5 av tüfeği, 3 tabanca, 64 fişek, 3 şarjör, 2 kama, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 kılıç ve kandil, yüz figürlü heykel, 1281 paket sigara, 310 çanta, 190 cüzdan, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 190 metal ok ucu, 50 kaçak puro ve 23 litre alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda, 10 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
