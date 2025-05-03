Diyarbakır'da Kaçak Sigara ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Kaçak Sigara ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi
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Bismil ilçesinde yapılan operasyonda 360 paket kaçak sigara ve 400 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 400 paket kaçak sigara ve 400 tabanca fişeği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Fatih Mahallesi'nde bir ikamette arama yapıldı.

Aramada, 360 paket kaçak sigara ve çeşitli çap ve ebatlarda 400 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan D.T. (53) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel
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