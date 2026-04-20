Diyarbakır'da Çeşitli Suçlardan Aranan 140 Zanlı Jandarmanın Operasyonuyla Yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da jandarma ekiplerince son günlerde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 140 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda aralarında "gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama; hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 140 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 140 zanlı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

