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Diyarbakır'da Jandarma Ekiplerinden Kurban Bayramı Öncesi Bilgilendirme

Diyarbakır'da Jandarma Ekiplerinden Kurban Bayramı Öncesi Bilgilendirme
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde besicileri dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirerek, çevre kanunu ve hayvansal atıkların çevreye etkileri konusunda da uyarılarda bulundu.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Kurban Bayramı öncesi besicileri dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi.

HAYDİ ile Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri kırsal Yeniköy Mahallesi'nde bulunan çiftlik sahipleri ve çalışanlarını ziyaret etti.

Ekipler, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında hayvansal atıkların çevreye atılmaması ve çevreye etkileri konusunda bilgilendirme çalışması yaptı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de çiftlik sahipleri ve çalışanları dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda da bilgilendiren ekipler, gerekli tedbirlerin alınmasını ve şüpheli bir durumda gerekli ihbarın yapılması istedi.

Ekipler, Kurban Bayramı öncesinde bölgedeki çiftlik sahipleri ile çalışanları bilgilendirmeye devam edecek.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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