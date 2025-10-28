Diyarbakır'da Jandarma, Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu Öğrencilerle Paylaştı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eğil ilçesindeki öğrencilerle bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, daha önce bir eğitim programı kapsamında ziyaret ettikleri Eğil ilçesi Dere Mahallesi'ndeki öğrencilerle yaptıkları "Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlama" sözünü yerine getirdi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enver Geçgel Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Çocukların büyük bir coşkuyla karşıladığı jandarma ekipleri, okul bahçesinde öğrencilerle boyama etkinliği düzenledi.

Ekipler, öğrencilere Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıtarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Öğrenciler, etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan özel eğitimli köpeklerin gösterisini ilgiyle izledi.