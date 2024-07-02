Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da işten çıkarılan işçiler eylemlerine devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Hizmet-İş sendikası üyeleriyle birlikte Sur Belediyesi önünde kurdukları çadırda eylemlerine devam ediyor. İşten çıkarılan işçilerin sayısının artacağı belirtiliyor.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerden işten çıkarılan işçiler, merkez Sur ilçesindeki belediye binası karşısında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Kahraman, yaptığı açıklamada, Bağlar Belediyesi önünde başlattıkları eylemi Sur Belediyesi önünde sürdürdüklerini söyledi.

"Sur Belediyesinde işten çıkarılmalar devam ediyor. Bugüne kadar 30 personel işten atıldı. Hazırlanan liste doğrultusunda 100 kişinin daha işten atılacağı duyumunu aldık." diyen Kahraman, belediyede yetkili sendika olduklarını belirtti.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğunu dile getiren Kahraman, şunları kaydetti:

"Diğer belediyelerde de işten atılmalar olacaktır. Bunun için eylemimize devam edeceğiz. Demokratik haklarımızı kullanıyoruz. İşten atılan arkadaşlarımızla ilgili hukuki süreci başlattık. İşten atılanların hepsi sendikamıza üye değil. Bütün zulme uğrayan işçilerimizin yanında olacağız. Eylemimize olumlu cevap alırsak çadırı kaldırırız. Eğer işe iade edilmezlerse çadır eylemimiz devam edecek."

Kaynak: AA / Güncel

Sur Belediyesi Diyarbakır Sendika Sur Politika Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Bakmadan Geçme

YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 2 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Neden Baby Boomers deniyor? Baby Boomers ne demek ? Kimler Baby Boomers kuşağı oluyor, özellikleri neler? YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri açıklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? Çiftlik Bank davası ne oldu? Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? Çiftlik Bank olayı nedir? Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var? Madımak katliamı neden yapıldı? Madımak olayı nedir, ne zaman oldu? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI 2024 | Memur ve memur emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli zamlı maaşı ne kadar olacak? Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi? Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek? Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi?
Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title