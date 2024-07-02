Diyarbakır'da işten çıkarılan işçiler eylemlerine devam ediyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerden işten çıkarılan işçiler, merkez Sur ilçesindeki belediye binası karşısında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Kahraman, yaptığı açıklamada, Bağlar Belediyesi önünde başlattıkları eylemi Sur Belediyesi önünde sürdürdüklerini söyledi.

"Sur Belediyesinde işten çıkarılmalar devam ediyor. Bugüne kadar 30 personel işten atıldı. Hazırlanan liste doğrultusunda 100 kişinin daha işten atılacağı duyumunu aldık." diyen Kahraman, belediyede yetkili sendika olduklarını belirtti.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğunu dile getiren Kahraman, şunları kaydetti:

"Diğer belediyelerde de işten atılmalar olacaktır. Bunun için eylemimize devam edeceğiz. Demokratik haklarımızı kullanıyoruz. İşten atılan arkadaşlarımızla ilgili hukuki süreci başlattık. İşten atılanların hepsi sendikamıza üye değil. Bütün zulme uğrayan işçilerimizin yanında olacağız. Eylemimize olumlu cevap alırsak çadırı kaldırırız. Eğer işe iade edilmezlerse çadır eylemimiz devam edecek."