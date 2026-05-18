Haberler

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurarak eylemlerine devam ediyor. Sendika temsilcisi, işçilerin mağduriyetinin insan hakları ihlali boyutuna ulaştığını belirtti.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Temsilcisi Ahmet Dinç, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

İşçiler, davul ve düdük çalarak belediye binası önüne yürüdü.

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Temsilcisi Dinç, yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen eylemin işçilerin inisiyatifiyle yapıldığını belirterek, amaçlarının mağduriyetin giderilmesi olduğunu söyledi.

Dinç, "Haksız yere işten çıkarılan bu insanlar mağdur ve perişan durumda. Bu mesele artık insan hakları ihlali boyutuna ulaştı. Biz çözümden yanayız. İlk günden bu yana hukuki destek başta olmak üzere her konuda işçi kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Miyeser Erekli de hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını dile getirdi.

İşe iadelerini talep eden Erekli, "Hepimiz alın terimizle çalışıyorduk. Bir bayrama daha mutsuz giriyoruz." dedi.

Meliha Zengin de işten çıkarılan çalışanların büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

İrfan Kaya ise "Herkes evine ekmek götürmek için mücadele ediyor. Ekmeğimizle oynandı. Artık bu haksızlık sona ersin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Tur şoförünü darbeden Litvanyalı boksör gözaltına alındı

Litvanyalı boksör, Türk şoförü bu hale getirdi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi

İki ilde taşkın alarmı! Eğitime ara verildi, kent merkezi de tehlikede
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı