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Diyarbakır'da İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi

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Diyarbakır'da, İlköğretim Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da, İlköğretim Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, merkez Bağlar ilçesindeki Topraktaş TOKİ İlkokulunda düzenlenen programda, İlköğretim Haftası kutlandı.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, programda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Güçlü bir geleceğin, iyi yetişmiş ve donanımlı gençlerle mümkün olabileceğini belirten Ayaz, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştirilmesi devletimizin, milletimizin en önemli önceliklerinden biridir. Çünkü güçlü bir gelecek, iyi yetişmiş, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı siz öğrencilerle mümkün olacaktır. Eğitimi sadece bilgi vermek olarak değil, akıllı, vicdani ve karakterli bireyler yetiştirilmesinde de önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu süreçte de siz kıymetli öğretmenlerimizin önemli roller üstlendiğini müşahede ediyoruz. Öğretmenlerimiz bu çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmede önemli bir görev üstlenmektedirler. Yarını şekillendirecek olan sizler olacaksınız. Bu anlamda da kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekmektedir."

Daha sonra Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğretmen ve öğrencilerle birlikte ders zilini çaldı.

Ardından Ayaz, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti, onlara başarılar diledi.

Kaynak: AA
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