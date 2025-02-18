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Diyarbakır'da İlk Akşam Ebe Polikliniği Açıldı

Diyarbakır'da İlk Akşam Ebe Polikliniği Açıldı
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan ebe polikliniği, akşam da hizmet verecek. Bu yenilikçi uygulama, annelerin doğum sürecine daha bilinçli hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan ebe polikliniği akşam da hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanede gece de hizmet verecek olan ebe polikliniğine ilişkin, "Türkiye'de ebe poliklinikleri daha önce farklı illerde kurulmuş olsa da akşam saatlerinde de hizmet veren ilk ebe polikliniği Diyarbakır'da hayata geçirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yenilikçi uygulama, gebelerin doğum sürecine daha bilinçli şekilde hazırlanmasını sağlarken, özellikle gece doğumhanede görev yapan ebelerle gebelerin tanışmasını sağlayarak doğum sürecindeki güven duygusunu artırmayı amaçlıyor. Doğum oranlarının yüksek olduğu Diyarbakır'da, bu uygulama sayesinde anne adayları doğuma daha hazırlıklı girecek ve normal doğuma teşvik edilecek. Ebe polikliniğinde gebelerin tıbbi değerlendirmeleri yapılırken, aynı zamanda doğum süreciyle ilgili sorularına yanıt bulmaları ve bilinçli bir doğum süreci geçirmeleri için de eğitim veriliyor."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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