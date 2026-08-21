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Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Diyarbakır'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Mardin kara yolunun Özdemir Mahallesi mevkisinde T.Ç. yönetimindeki 55 BP 562 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 10 ED 984 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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