Diyarbakır'da HIV/AIDS Farkındalık Semineri Düzenlendi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla 'HIV/AIDS Farkındalık Semineri' düzenlendi. Seminerde, HIV/AIDS'in önemi ve dünya genelindeki durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla "HIV/AIDS Farkındalık Semineri" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şafak Kaya hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminerde birer sunum gerçekleştirdi.

Çelen, tanı konulan kişi sayısından çok daha fazla HIV pozitif vakası bulunduğunu belirterek, HIV/AIDS'in günümüzde artık tedavi edilebilir kronik bir enfeksiyon haline gelmesine rağmen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etiğini belirtti.

Prof. Dr. Şafak Kaya ise Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2023 yılı raporuna göre dünya genelinde 39 milyon insanın HIV ile yaşadığını ifade etti.

1,3 milyon insanın yeni tanı aldığını ve HIV/AIDS ile ilişkili nedenlerle 630 bin kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Kaya, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde yeni HIV enfeksiyonu tanısı alanların sayısının artmaya devam ettiğini kaydetti.

Seminere, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra Dicle Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günay Saka ve sağlık çalışanları katıldı.