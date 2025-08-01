Diyarbakır'da Hırsızlık Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Hırsızlık Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Fren' operasyonunda hırsızlık şüphelisi 11 kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda, bazı şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR'da, polis ekiplerinin hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlediği 'Fren' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde hırsızlık olaylarına yönelik 'Fren' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir mağdurun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada soyulduğu, bir şüphelinin de bir iş yerinin kasasından hırsızlık yaptığı anlar yer aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheliyi hırsızlık sonrası Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna gidip yüzdüğü sırada, kasadan çaldığı paralarla suçüstü yakaladı. Bir şüphelinin uzun süredir firari olduğu ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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