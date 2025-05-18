Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde Uyuşturucu Operasyonu: 30 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde Uyuşturucu Operasyonu: 30 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde Uyuşturucu Operasyonu: 30 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde düzenlenen operasyonda, 30 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon polis, helikopter ve drone desteğiyle gerçekleştirildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde polis ekiplerince bot, helikopter ve drone destekli düzenlenen operasyonda esrar üretimine uygun 30 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmayla, merkez Sur ilçesinde yer alan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler güneşin doğmasıyla bölgede operasyon başlattı. Dicle Nehri'nin debisinden kaynaklı oluşacak adacıklara Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden desteğe gelen sualtı polisi ile çıkarma yapıldı. Operasyona polis helikopteri ve drone da havadan destek verdi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, 31 ayrı alanda, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu bildirilen 5 bin 300 kilogram esrar üretimine uygun 30 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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