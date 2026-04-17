Otomobilin yük trenine çarptığı kaza kamerada

Diyarbakır'da hemzemin geçitte yük trenine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Yaklaşan yük treni nedeniyle hemzemin geçitteki bariyer indi. Bu sırada hızla gelen otomobil, yolun yarısını kaplayan bariyerin solundan hızla geçip gelen yük trenine yandan çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geçitte bekleyen bir kişinin elleriyle işaret ederek otomobili durdurmaya çalıştığı, ancak otomobilin hızla geldiği ve ardından trene çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
