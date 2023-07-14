Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 364'e yükseldi
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Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, bugün 2 yeni ailenin katılımıyla 364'e yükseldi. Bir aile isimlerini açıklamak istemezken, 19 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan oğulları Mehmet için İstanbul'dan gelen Osman ile Mukadder Çokurlu çifti de çocuklarını istedi.
DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, bugün 2 yeni ailenin katılımıyla 364'e yükseldi. Bir aile isimlerini açıklamak istemezken, 19 yaşındayken Pkk'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan oğulları Mehmet için İstanbul'dan gelen Osman ile Mukadder Çokurlu çifti de çocuklarını istedi.
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