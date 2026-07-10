Diyarbakır'da özel hastaneye yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Huzurevleri Mahallesi'nde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki özel bir hastaneye dün kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin