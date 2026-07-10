Haberler

Diyarbakır'da özel hastaneye yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Huzurevleri Mahallesi'nde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki özel bir hastaneye dün kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
Tekirdağ'da yüksek kazanç vaadiyle piyasadan altınları toplayan kuyumcu sırra kadem bastı

Kepenkleri kapalı gören adliyeye koştu! Şehri sarsan vakada mağdur çok
Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi

Ünlü fenomenin sır ölümü: Kaza mı, cinayet mi, intihar mı?

Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
İsrail, ABD'nin talebi üzerine Lübnan'a saldırılarını durdurdu

Trump istedi, Netanyahu ikiletmedi! Orduya talimatı verdi