Diyarbakır'da Hasar Gören Camii Kontrollü Olarak Yıkıldı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördükten sonra ibadete kapatılan Mehmet Ümit Balcı Camii'nin kontrollü yıkımı gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar görüp ibadete kapatılan Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan 22 yıllık Mehmet Ümit Balcı Camii'nin yenisinin yapılması amacıyla yıkılmasına karar verildi. Yapılan kontrollü yıkımla çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,