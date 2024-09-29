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Diyarbakır'da Hasan Nasrallah'ın Posteri Tarihi Surlarda

Diyarbakır'da Hasan Nasrallah'ın Posteri Tarihi Surlarda
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Diyarbakır'da bir grup, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dev posterini tarihi surlara astı. Posterin üzerinde 'Yolun yolumuzdur, ey şehid' yazısı yer alıyordu.

DİYARBAKIR'da bir grup, tarihi surlara İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterini astı.

Diyarbakır'da bir grup, İsrail'in 2 gün önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dev posterini, tarihi surlara astı. Posterin üzerinde, 'Yolun yolumuzdur, ey şehid' yazısı yazılırken, gruptakilerin elinde ise Hizbullah ve Filistin bayraklarının olduğu görüldü.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK, Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hasan Nasrallah Diyarbakır İsrail

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